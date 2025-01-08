شكرا لقرائتكم خبر استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، نظّمت الغرفة التجارية بحفر الباطن، وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025، بمشاركة 24 جهة حكومية، ويُعد المنتدى الحدث الاقتصادي الأبرز في المحافظة، حيث يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء على المقومات والمزايا التنافسية التي تزخر بها حفر الباطن، بما يدعم التنمية المستدامة ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد المنتدى مشاركة بارزة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حيث استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، خلال جلسة حوارية بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في المملكة"، دور الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في الاستفادة المثلى من المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن. كما سلّط الضوء على المبادرات والبرامج الاستثمارية المبنية على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، الذي أعدّته الهيئة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات.

وأكد العبداللطيف أن الهيئة، من خلال المخططات الشاملة، تسعى إلى إبراز الإمكانات الاقتصادية لكل محافظة، مع التركيز على التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تعزز من مكانة حفر الباطن كمركز اقتصادي واعد.