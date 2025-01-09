شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى السعودية.. عيار 21 بـ281.75ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 21 مبلغ 281.75 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل 322.00 ريال

عيار 22 سجل 295.25 ريال

عيار 21 سجل 281.75 ريال

عيار 18 سجل 241.50 ريال

عيار 14 سجل 188.00ريال

عيار 12 سجل 161.00 ريال

اونصة سجلت 10018.50ريال

الجنيه الذهب سجل 2254.75 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2663.32 دولار



