الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس فى السعودية.. عيار 21 بـ281.75ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 09 يناير 2025 11:30 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 21 مبلغ 281.75 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025  فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل 322.00 ريال

عيار 22  سجل 295.25 ريال

عيار 21 سجل  281.75 ريال

عيار 18 سجل 241.50 ريال

عيار 14 سجل  188.00ريال

عيار 12 سجل  161.00 ريال

اونصة سجلت 10018.50ريال

الجنيه الذهب سجل 2254.75 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2663.32 دولار


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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