شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البلديات والإسكان” تختتم العام 2024 بإنجازات وأرقام نوعية تعزز الارتقاء بجودة الخدمات في مدن المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن أبرز المنجزات والأرقام التي تحققت في القطاعين البلدي والسكني خلال العام 2024، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية والسكنية وتحسين جودة الحياة في مدن المملكة وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم؛ أن القطاع السكني والعقاري حقق جملة من الأرقام التي أسهمت في تعزيز نمو القطاع وزيادة المعروض العقاري وتوفير المزيد من الوحدات السكنية، حيث تم طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات عبر الذراع التنفيذي للوزارة “NHC”، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية في 2024 وبنسبة نمو 33% مقارنة بعام 2023.

وأشارت إلى أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول وخيارات برنامج سكني خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 9٪ عن 2023، إضافة إلى تملك أكثر من 21 ألف أسرة من برنامج الإسكان التنموي خلال 2024، وبنسبة نمو بلغت 24٪ مقارنة بالعام السابق.

وحول العقود التمويلية؛ أوضحت الوزارة أن إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 بلغ نحو 93 ألف عقد تمويلي خلال العام نفسه، وبنسبة نمو بلغت نحو 15٪ عن العام الماضي، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي.

وكشفت وزارة البلديات والإسكان في بيانها عن إصدار أكثر من 406 آلاف رخصة عبر تطبيق “بلدي”، منها 130 ألف رخصة تجارية و276 ألف رخصة إنشائية، كما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال العام 2024 أكثر من 811 ألف شهادة صحية، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني قرابة 100 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة، منوهةً إلى استمرار جهود أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لتعزيز رفاهية العيش في مدن المملكة، حيث أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من مشروع بهجة الذي تضمن إنشاء وتنفيذ 357 حديقة وتدخلاً حضريًا في الأحياء والمجتمعات السكنية، بهدف توفير مساحات خضراء واسعة لممارسة الأنشطة الترفيهية ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وفي قطاع الحلول الرقمية والبلديات الذكية، وظفت الوزارة التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة التشوهات البصرية من خلال التقاط قرابة 14 مليون صورة عبر “عدسة بلدي”، إضافة إلى معالجة قرابة 1,2 مليون بلاغ للتشوهات البصري عبر الأمانات في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استفادة قرابة 500 ألف مستفيد من خدمات “بلدي لايف ستايل” منذ بداية العام 2024.

وبينت الوزارة أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء سجل نموًا ملحوظًا في زيادة المعروض العقاري بأكثر من 160 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها أكثر من 75 مليون م2، فيما بلغت مساحات الأراضي قيد التطوير أكثر من 48 مليون م2، كما خصصت جزء من إيرادات الرسوم لتطوير البُنى التحتية للمشاريع السكنية، حيث تم صرف أكثر من 2,7 مليار ريال على تطوير وتهيئة البُنى التحتية في أكثر من 100 مشروع سكني حتى نهاية 2024.

وواصلت الوزارة خلال العام الماضي جهودها في جذب المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي والعقاري، حيث بلغ حجم الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة فرص أكثر من 14 ألف فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال.

وتواصل منظومة البلديات والإسكان جهودها خلال العام الجاري للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار الكرام، وذلك في إطار حرصها وعملها المستمر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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