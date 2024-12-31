شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12- 2024 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.275 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء حيث سجل عيار 18 مبلغ24.275 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان كالتالى:



عيار سجل 24 32.375 ريال

عيار سجل 22 29.675 ريال

عيار سجل 21 28.325 ريال

عيار سجل 18 24.275 ريال

عيار سجل 14 18.875 ريال

عيار 12 يسجل 16.175 ريال

الاونصة سجلت 1006.875 ريال

الجنيه الذهب سجل 226.600 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2615.13 دولار



في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



