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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12- 2024 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.275 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 10:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء حيث سجل عيار 18 مبلغ24.275  ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان كالتالى:


عيار  سجل 24 32.375 ريال

عيار  سجل 22 29.675 ريال

عيار سجل  21 28.325 ريال

عيار سجل  18 24.275 ريال

عيار سجل  14 18.875 ريال

عيار 12 يسجل 16.175 ريال

الاونصة  سجلت 1006.875 ريال

الجنيه الذهب سجل  226.600 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2615.13 دولار


في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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