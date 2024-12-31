مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12036 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 35.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12036.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 335 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الرياض ريت، والبابطين، والبحر الأحمر، والإعادة السعودية، ورسن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدق، والباحة، والكيميائية، وجمجوم فارما، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.42% و 4.36%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإعادة السعودية، وأرامكو السعودية، والأهلي، وجاهز هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 37.70 نقطة ليقفل عند مستوى 31475.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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