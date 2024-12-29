الاقتصاد

عمومية «أماك» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد، الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من 2025/01/09م وتنتهي في 2029/01/08 م.
والأعضاء المنتخبون هم: م. محمد أباالعلا، وإبراهيم بن مسلم، وم. أيمن الشبل، وماجد بن مسلم، وأحمد الصالح، وسافاس ساهين، وم. محمد الشحي، وم. فكري محمد، وعبدالسلام الدريبي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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