شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أماك» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد، الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من 2025/01/09م وتنتهي في 2029/01/08 م.
والأعضاء المنتخبون هم: م. محمد أباالعلا، وإبراهيم بن مسلم، وم. أيمن الشبل، وماجد بن مسلم، وأحمد الصالح، وسافاس ساهين، وم. محمد الشحي، وم. فكري محمد، وعبدالسلام الدريبي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من 2025/01/09م وتنتهي في 2029/01/08 م.
والأعضاء المنتخبون هم: م. محمد أباالعلا، وإبراهيم بن مسلم، وم. أيمن الشبل، وماجد بن مسلم، وأحمد الصالح، وسافاس ساهين، وم. محمد الشحي، وم. فكري محمد، وعبدالسلام الدريبي.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.