شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبريميم هيلثكير جروب، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

البورصة تربح 30 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 4 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 4.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 800.1 ألف جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 63.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.59%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.23%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.595 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 29.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 26.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.719 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.67%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.11%.