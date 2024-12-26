شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية»: ترسية مشروع مع الهيئة الملكية بالرياض لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستثمار وتأجير المساحات الإعلانية الداخلية ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك في تاريخ 25 ديسمبر 2024م والمطروحة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض وذلك لمدة 10 سنوات.
وتمثل هذه الترسية خطوة هامة نحو تطوير قطاع الإعلانات، خاصةً في مشروع النقل العام، مما يسهم في تحسين تجرِبة التفاعل مع الركاب.
وتسعى الشركة العربية إلى التوسع في مجال الإعلانات باستخدام أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية دعمًا لأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتعزيز تكامل شبكتها الإعلانية في مدينة الرياض لتشمل حصرية كل من مساحات الاعلانات الداخلية في مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام ومشروع وسائل الإعلانات الخارجية بجميع أنواعها في مدينة الرياض، ولوحات الإعلانات في مطار الملك خالد الدولي، مما يساهم في دعم الحصة السوقية للشركة.
واوضحت أن قيمة المشروع مشاركة دخل بالإضافة إلى رسوم تعاقد بقيمة إجمالية 563,220,273 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت بترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستثمار وتأجير المساحات الإعلانية الداخلية ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات) لمدة 10 سنوات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك في تاريخ 25 ديسمبر 2024م والمطروحة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض وذلك لمدة 10 سنوات.
وتمثل هذه الترسية خطوة هامة نحو تطوير قطاع الإعلانات، خاصةً في مشروع النقل العام، مما يسهم في تحسين تجرِبة التفاعل مع الركاب.
وتسعى الشركة العربية إلى التوسع في مجال الإعلانات باستخدام أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية دعمًا لأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتعزيز تكامل شبكتها الإعلانية في مدينة الرياض لتشمل حصرية كل من مساحات الاعلانات الداخلية في مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام ومشروع وسائل الإعلانات الخارجية بجميع أنواعها في مدينة الرياض، ولوحات الإعلانات في مطار الملك خالد الدولي، مما يساهم في دعم الحصة السوقية للشركة.
واوضحت أن قيمة المشروع مشاركة دخل بالإضافة إلى رسوم تعاقد بقيمة إجمالية 563,220,273 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت بترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستثمار وتأجير المساحات الإعلانية الداخلية ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات) لمدة 10 سنوات.