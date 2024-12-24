كيف تستفيد من تقلبات أسعار الفضة في الأسواق المالية؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار الفضة

تداول الفضة هو طريقة للمتداولين للاستفادة من تحركات أسعار الفضة من خلال وسائل مختلفة، سواء عبر شراء الفضة مباشرة أو باستخدام الأدوات المالية مثل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والتداول فيها عن طريقة شركات الفوركس.

آليات تداول الفضة

1. التداول بالفضة المادية:

يشمل شراء الفضة الفعلية مثل السبائك أو العملات الفضية والاحتفاظ بها كاستثمار طويل المدى. يمكن للمتداولين شراء الفضة من خلال التجار المتخصصين أو البورصات

العقود الآجلة (Futures Contracts):

العقود الآجلة هي اتفاقيات لتداول الفضة في المستقبل بسعر معين. تستخدم هذه الطريقة عادة من قبل المستثمرين الذين يتوقعون تحركات كبيرة في أسعار الفضة ويعملون على تحقيق الربح من تغير الأسعار

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs):

صناديق الاستثمار المتداولة هي أوراق مالية تُتداول في البورصات وتشير إلى ملكية الفضة بشكل غير مباشر. تعتبر ETFs مثل “SLV” طريقة مرنة للتداول في الفضة دون الحاجة لشراء الفضة المادية

عقود الفروقات (CFDs):

تداول عقود الفروقات يسمح للمستثمرين بالتداول على أسعار الفضة دون الحاجة لامتلاك الفضة نفسها. يمكن التداول بالفضة عبر CFDs باستخدام وسطاء عبر الإنترنت، مع إمكانية تحقيق الربح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.

الخيارات (Options):

يمكن استخدام الخيارات التي تمنح الحق في شراء أو بيع الفضة في المستقبل بسعر معين، وتتيح للمستثمرين اتخاذ مواقف متزايدة أو هبوطية حسب توقعاتهم لأسعار الفضة.

لماذا يختار الناس تداول الفضة؟

تنويع المحفظة الاستثمارية: يمكن للفضة أن تكون أداة لتنويع الاستثمارات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق المالية.

التحوط ضد التضخم: في فترات ارتفاع الأسعار أو تقلبات الاقتصاد، يمكن للفضة أن تعمل كتحوط ضد التضخم.

العوائد المحتملة: يمكن للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة وطويلة المدى للفضة لتحقيق الربح في التداول .

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