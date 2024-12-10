الاقتصاد

بعد تداولات 181 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداولات 181 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تراجع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.254 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 181 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.25% محققًا 30617.83 نقطة.
البورصة المصرية - وكالات

البورصة المصرية

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.96% ليصل إلى 8452.2 نقطة.
البورصة المصرية - مشاع إبداعي

وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% منهيًا التعاملات عند مستوى 11619.78 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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