شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداولات 181 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تراجع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.254 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 181 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.25% محققًا 30617.83 نقطة.كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.96% ليصل إلى 8452.2 نقطة.وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% منهيًا التعاملات عند مستوى 11619.78 نقطة.