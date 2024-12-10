شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجاوزها 103 آلاف دولار.. إلى أي مدى يبلغ صعود بيتكوين؟ والان نبدء بالتفاصيل

بيتكوين تحطم مستويات قياسية يعد الاندفاع هذا الأسبوع نحو مستويات قياسية بأعلى من 103 آلاف دولار للعملة المشفرة أمر صار واردًا بعدما دفعت الارتفاعات الأخيرة بعض الاستراتيجيين إلى التطلع إلى زيادة السعر مرة أخرى بحلول نهاية العام الجاري وإن بشكل طفيف ومضاعفة السعر بشكل كبير العام المقبل 2025. 100 ألف.. ليس قمة بيتكوين قال المحلل في "بيرنشتاين" جوتام تشوجاني: "ما زلنا مقتنعين بأن 100 ألف دولار ليست هي النقطة النهائية نتوقع أن يصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له في الدورة عند 200 ألف دولار في أواخر عام 2025".

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وأشار تشوجاني إلى أن اختيار الرئيس المنتخب ترامب لبول أتكينز المدافع عن العملات المشفرة لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى جانب التوجيه التنظيمي الأوسع في ظل ترامب "أمر إيجابي بشكل ملموس" لصناعة العملات المشفرة الأوسع. دور ترامب في صعود بيتكوين بعد أن تجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة توجه ترامب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة مستثمري العملات المشفرة، مضيفًا: "أنت مرحب بك!!!".

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس المنتخب أنه سيعين رجل الأعمال ديفيد ساكس كـ "قيصر للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة" للإدارة القادمة وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة إشارة إيجابية أخرى للصناعة.

وأردف تشوجاني من شركة "بيرنشتاين": "مع تحول العملات المشفرة فمن المرجح أن تتقارب وتحول أسواق رأس المال وتغير الطريقة التي تقدم بها الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف "نتوقع أن تظهر عملة البيتكوين باعتبارها مخزن القيمة الرائدة الجديدة لتحل محل الذهب في نهاية المطاف خلال العقد المقبل وتصبح جزءًا دائمًا من تخصيص الأصول المتعددة المؤسسية ومعيارًا لإدارة الخزانة للشركات". إقبال المؤسسات على بيتكوين وفي بنك "ستاندرد تشارترد"، لاحظ المحللون أن تدفقات البيتكوين كانت تحت سيطرة المستثمرين المؤسسيين هذا العام حيث اشترت المؤسسات 683 ألف رمز حتى الآن هذا العام عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى جانب عمليات شراء كبيرة من قبل شركة البرمجيات "مايكروستراتيجي".

توقعات بيتكوين في 2025

وقد حدث حوالي ثلث هذه التدفقات، أو شراء 245 ألف بيتكوين منذ الانتخابات الرئاسية.

قال جيف كندريك رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية العالمي في "ستاندرد تشارترد": "في عام 2025 نتوقع أن تستمر التدفقات المؤسسية بنفس وتيرة عام 2024 أو أعلى منها".

ويتوقع كندريك أن تزيد صناديق التقاعد العالمية من حيازاتها من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية حيث ستسهل التغييرات التنظيمية المتوقعة من إدارة ترامب على المستثمرين التقليديين زيادة تعاملهم مع الأصول الرقمية. الدمام - شريف احمد - شجع تجاوز عملة البيتكوين مؤخرًا لمستوى 100 ألف دولار وول ستريت على الإقبال أكثر على العملة وذلك بعد أن حفز فوز دونالد ترامب بالرئاسة ارتفاع قيمة العملة المشفرة على أمل تبني سياسات صديقة للعملات المشفرة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.يعد الاندفاع هذا الأسبوع نحو مستويات قياسية بأعلى من 103 آلاف دولار للعملة المشفرة أمر صار واردًا بعدما دفعت الارتفاعات الأخيرة بعض الاستراتيجيين إلى التطلع إلى زيادة السعر مرة أخرى بحلول نهاية العام الجاري وإن بشكل طفيف ومضاعفة السعر بشكل كبير العام المقبل 2025.قال المحلل في "بيرنشتاين" جوتام تشوجاني: "ما زلنا مقتنعين بأن 100 ألف دولار ليست هي النقطة النهائية نتوقع أن يصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له في الدورة عند 200 ألف دولار في أواخر عام 2025".اقرأ أيضاً: ارتفاع بيتكوين يفوق جميع السلع والملاذات الآمنة في عام 2024وأشار تشوجاني إلى أن اختيار الرئيس المنتخب ترامب لبول أتكينز المدافع عن العملات المشفرة لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى جانب التوجيه التنظيمي الأوسع في ظل ترامب "أمر إيجابي بشكل ملموس" لصناعة العملات المشفرة الأوسع.بعد أن تجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة توجه ترامب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة مستثمري العملات المشفرة، مضيفًا: "أنت مرحب بك!!!".وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس المنتخب أنه سيعين رجل الأعمال ديفيد ساكس كـ "قيصر للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة" للإدارة القادمة وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة إشارة إيجابية أخرى للصناعة.وأردف تشوجاني من شركة "بيرنشتاين": "مع تحول العملات المشفرة فمن المرجح أن تتقارب وتحول أسواق رأس المال وتغير الطريقة التي تقدم بها الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم".اقرأ أيضاً: أين يتجه سعر البيتكوين الآن؟وأضاف "نتوقع أن تظهر عملة البيتكوين باعتبارها مخزن القيمة الرائدة الجديدة لتحل محل الذهب في نهاية المطاف خلال العقد المقبل وتصبح جزءًا دائمًا من تخصيص الأصول المتعددة المؤسسية ومعيارًا لإدارة الخزانة للشركات".وفي بنك "ستاندرد تشارترد"، لاحظ المحللون أن تدفقات البيتكوين كانت تحت سيطرة المستثمرين المؤسسيين هذا العام حيث اشترت المؤسسات 683 ألف رمز حتى الآن هذا العام عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى جانب عمليات شراء كبيرة من قبل شركة البرمجيات "مايكروستراتيجي".توقعات بيتكوين في 2025وقد حدث حوالي ثلث هذه التدفقات، أو شراء 245 ألف بيتكوين منذ الانتخابات الرئاسية.قال جيف كندريك رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية العالمي في "ستاندرد تشارترد": "في عام 2025 نتوقع أن تستمر التدفقات المؤسسية بنفس وتيرة عام 2024 أو أعلى منها".ويتوقع كندريك أن تزيد صناديق التقاعد العالمية من حيازاتها من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية حيث ستسهل التغييرات التنظيمية المتوقعة من إدارة ترامب على المستثمرين التقليديين زيادة تعاملهم مع الأصول الرقمية.