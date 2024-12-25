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بعد فترة من التراجع والتداول العرضي، سجلت عملة البيتكوين قفزة ملحوظة مع اقتراب نهاية السنة، حيث ارتفع سعر العملة لفترة وجيزة إلى أكثر من 99 ألف دولار.
كما شهدت العملات الرقمية البديلة أداء إيجابي مع زيادات بارزة في قيم العديد منها.
البيتكوين ترتفع وتستعيد قوتها:
شهدت عملة البيتكوين أسبوع مضطرب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث خسرت العملة 16 ألف دولار خلال أيام، متراجعة من 108 ألف دولار يوم الثلاثاء إلى 92 ألف دولار يوم الجمعة.
رغم هذا التراجع، استعادت العملة قوتها مع عطلة نهاية الأسبوع، وارتفعت إلى 99 ألف دولار قبل أن تستقر حاليا فوق 98 ألف دولار، مسجلة مكاسب يومية بنحو 4%.
ارتفعت القيمة السوقية إلى 1.94 تريليون دولار، مع زيادة الهيمنة على العملات الرقمية البديلة إلى أكثر من 54%.
العملات الرقمية البديلة تلحق بالركب:
تداولت معظم العملات البديلة في المنطقة الخضراء على سبيل الذكر لا الحصر:
- الايثيريوم (ETH) اقتربت من 3500 دولار بزيادة 2%.
- XRP ارتفعت إلى 2.3 دولار بنفس النسبة تقريبا.
- AVAX سجلت زيادة 5%، لتتجاوز قيمتها 40 دولار.
كما سجلت سولانا (SOL) والدوج (DOGE) وتون كوين (TON) زيادات تتراوح بين 2-4%.
بشكل عام أضاف سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار، ليقترب من 3.6 تريليون دولار، مدعوم بأداء قوي من البيتكوين والعملات الرقمية البديلة الرائدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر سوق العملات المشفرة ينتعش ويرتفع بـ 100 مليار دولار مع صعود البيتكوين إلى مستوى 98 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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