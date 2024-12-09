مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12097.40 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 142.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12097.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 580 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وإعمار، وأسترا الصناعية، والراجحي، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات قو للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، والمنجم، وسينومي ريتيل، وتمكين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.28% و 3.38%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، والحفر العربية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 287.58 نقطة ليقفل عند مستوى 31502.85 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 66 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 7 ملايين سهم تقاسمتها 7263 صفقة.

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