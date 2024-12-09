شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لتقنين أوضاع الأراضى بمدينة غرب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديده يوم 18 يناير المقبل، آخر موعد لتقنين اوضاع الأراضي والكيانات القائمة بمدينة غرب بورسعيد .

وكانت قد أعلنت الهيئة عن فتح باب تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، قبل صدور القرار الجمهورى رقم 550 بم لسنة 2019 بإنشاء مدينة غرب بورسعيد، على أن يتم تقديم طلباتهم بمقر جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد ( طريق بورسعيد/دمياط الساحلى - قرية المناصرة )، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة (داخل كردون مدينة غرب بورسعيد)، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019 بإنشاء مدينة غرب بورسعيد.