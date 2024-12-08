شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر إلى: 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3210.5 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، إلى: 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.