شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المواساة» توافق على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على انتخاب د. عبد الله صغير الحسيني عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتبارا من 4 يناير 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 3 يناير 2026م وذلك بعد أن تمت الموافقة على البند الأول من جدول أعمال الجمعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على انتخاب د. عبد الله صغير الحسيني عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتبارا من 4 يناير 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 3 يناير 2026م وذلك بعد أن تمت الموافقة على البند الأول من جدول أعمال الجمعية.