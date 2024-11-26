الاقتصاد

عمومية «المواساة» توافق على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المواساة» توافق على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على انتخاب د. عبد الله صغير الحسيني عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتبارا من 4 يناير 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 3 يناير 2026م وذلك بعد أن تمت الموافقة على البند الأول من جدول أعمال الجمعية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا