شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية»: شراء أرض لإنشاء مركز طبي في الرياض بـ35.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وشركاتها التابعة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، شراء أرض في الرياض لغرض إنشاء مركز طبي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أتمت، أمس شراء قطعة أرض تقع في مدينة الرياض على طريق عثمان بن عفان (حي النرجس) شمال طريق الملك سلمان، بمساحة إجمالية قدرها 3,706.24 متر مربع.
ونوهت باستخدام الأرض لغرض إنشاء مركز طبي على أحدث طراز بما يتماشى مع استراتيجية التوسع لمجموعة فقيه للرعاية الصحية والإعلانات السابقة.
وأضافت أن قيمة الصفقة 35,209,280 ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية و رسوم الوساطة العقارية، مشيرة إلى أن البائع ورثة صالح الرويتع، وسليمان الحماد.
وبحسب البيان ستعزز الصفقة من موجودات المجموعة، وتتماشى الصفقة مع الخطة التوسعية المعلنة وستسهم كذلك في زيادة نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أتمت، أمس شراء قطعة أرض تقع في مدينة الرياض على طريق عثمان بن عفان (حي النرجس) شمال طريق الملك سلمان، بمساحة إجمالية قدرها 3,706.24 متر مربع.
ونوهت باستخدام الأرض لغرض إنشاء مركز طبي على أحدث طراز بما يتماشى مع استراتيجية التوسع لمجموعة فقيه للرعاية الصحية والإعلانات السابقة.
وأضافت أن قيمة الصفقة 35,209,280 ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية و رسوم الوساطة العقارية، مشيرة إلى أن البائع ورثة صالح الرويتع، وسليمان الحماد.
وبحسب البيان ستعزز الصفقة من موجودات المجموعة، وتتماشى الصفقة مع الخطة التوسعية المعلنة وستسهم كذلك في زيادة نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة.