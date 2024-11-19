شكرا لقرائتكم خبر عن بخسائر 10 مليارات جنيه.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، إذ خسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه، وسط تداولات بلغت 4.5 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.57% محققًا 30688.3 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) بما نسبته 0.25% ليصل إلى 8282.36 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) تراجعًا بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468.97 نقطة.