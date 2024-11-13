شكرا لقرائتكم خبر عن ثمار التنمية القابضة تعلن تحديث الهوية البصرية للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ثمار التنمية القابضة عن تحديث جديد للهوية يمثل امتدادًا لاستراتيجيتها الاستثمارية الطموحة، التي تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق المتنوعة لتحقيق الاستدامة والقيمة المضافة لمساهميها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن في إطار هذا التوجه الجديد، قامت شركة ثمار التنمية القابضة بتحديث هويتها البصرية لتعكس بوضوح هذا التحول الاستراتيجي حيث يشمل هذا التحديث تصميم شعار جديد وتجديد جميع المواد التسويقية والموقع الالكتروني، مما يعزز من تجربة المستخدم ويعكس الصورة الحديثة للشركة.
وأفادت شركة ثمار التنمية القابضة بأن هذه التحديثات تتعلق بالجوانب البصرية فقط ولن تؤثر على الهيكل التنظيمي أو حقوق المساهمين، وسيتم العمل بالهوية البصرية الجديدة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن في إطار هذا التوجه الجديد، قامت شركة ثمار التنمية القابضة بتحديث هويتها البصرية لتعكس بوضوح هذا التحول الاستراتيجي حيث يشمل هذا التحديث تصميم شعار جديد وتجديد جميع المواد التسويقية والموقع الالكتروني، مما يعزز من تجربة المستخدم ويعكس الصورة الحديثة للشركة.
وأفادت شركة ثمار التنمية القابضة بأن هذه التحديثات تتعلق بالجوانب البصرية فقط ولن تؤثر على الهيكل التنظيمي أو حقوق المساهمين، وسيتم العمل بالهوية البصرية الجديدة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2024.