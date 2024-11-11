شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2860 دولار أمريكي، بانخفاض 0.42 %.
وكان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65 %.
مؤشر بورصة لندن الرئيس، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2860 دولار أمريكي، بانخفاض 0.42 %.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروفيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2077 يورو بارتفاع 0.18 %.
وكان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65 %.
مؤشر بورصة لندنوسجل المؤشر مكاسب تعادل 52.80 نقطة، ليصل إلى 8125.19 نقطة.
مؤشر بورصة لندن الرئيس، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-