شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2860 دولار أمريكي، بانخفاض 0.42 %. الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2077 يورو بارتفاع 0.18 %.

وكان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65 %. مؤشر بورصة لندن وسجل المؤشر مكاسب تعادل 52.80 نقطة، ليصل إلى 8125.19 نقطة.

مؤشر بورصة لندن الرئيس، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-

