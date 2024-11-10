شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سماسكو» 34.4% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، اﻧﺧﻔض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 16.80% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ بانخفاض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻹﯾرادات ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻘف اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺧدﻣﺎت والاشتراطات الأخرى وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة وانخفاض مجمل الربح في قطاع الأعمال نتيجة انخفاض أعداد العمالة.

وارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 5.46 ﻣﻠﯾون ﷼ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ تسجيل حصة الشركة من مصاريف الطرح العام وارتفاع تكاليف الموظفين ومخصصات نهاية الخدمة وزيادة مصاريف الاستهلاك والإيجار للمباني الجديدة.

وبحسب البيان، ارﺗﻔﻌت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑإﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن وﻋﻘود اإﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ 1.14 مليون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.

وﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اإﯾرادات اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 2.6 ﻣﻠﯾون ﷼ نتيجة انخفاض المبالغ المستثمرة في مرابحات إسلامية وانخفاض ﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ 1.19 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.

واﻧﺧﻔض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.77% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣن اﻟﻌﺎم الحالي ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ في القطاعات الأخرى نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل خلال فصل الصيف.

وارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 3.70 ﻣﻠﯾون ﷼ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ تسجيل حصة الشركة من مصاريف الطرح العام وارتفاع تكاليف الموظفين ومخصصات نهاية الخدمة.

وتضمنت نتائج الربع السابق أثر إيجابي نتيجة اﻧﺧﻔاض ﻣﺻروف ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ 2.5 ﻣﻠﯾون ﷼ لم يتكرر في الربع الحالي.

واﻧﺧﻔض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 6.7% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟمماثلة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ بانخفاض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻹﯾرادات ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻘف اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺧدﻣﺎت والاشتراطات الأخرى وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة.

وارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 6.4 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة المماثلة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ تسجيل حصة الشركة من مصاريف الطرح العام وارتفاع تكاليف الموظفين ومخصصات نهاية الخدمة وزيادة مصاريف الاستهلاك والإيجار للمباني الجديدة.

ووفقا للبيان، ارﺗﻔﻌت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑإﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن وﻋﻘود اإﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ 3.64 مليون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ بالفترة المماثلة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.

وﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ الإيرادات اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 2.6 ﻣﻠﯾون ﷼ نتيجة انخفاض المبالغ المستثمرة في مرابحات إسلامية وانخفاض ﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ 1.06 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 34.4% إلى 29 ألف ريال، مقابل 44.2 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، اﻧﺧﻔض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 16.80% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ بانخفاض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻹﯾرادات ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻘف اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺧدﻣﺎت والاشتراطات الأخرى وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة وانخفاض مجمل الربح في قطاع الأعمال نتيجة انخفاض أعداد العمالة.وارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 5.46 ﻣﻠﯾون ﷼ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ تسجيل حصة الشركة من مصاريف الطرح العام وارتفاع تكاليف الموظفين ومخصصات نهاية الخدمة وزيادة مصاريف الاستهلاك والإيجار للمباني الجديدة.وبحسب البيان، ارﺗﻔﻌت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑإﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن وﻋﻘود اإﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ 1.14 مليون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.وﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اإﯾرادات اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 2.6 ﻣﻠﯾون ﷼ نتيجة انخفاض المبالغ المستثمرة في مرابحات إسلامية وانخفاض ﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ 1.19 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.واﻧﺧﻔض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.77% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣن اﻟﻌﺎم الحالي ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ في القطاعات الأخرى نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل خلال فصل الصيف.وارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 3.70 ﻣﻠﯾون ﷼ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ تسجيل حصة الشركة من مصاريف الطرح العام وارتفاع تكاليف الموظفين ومخصصات نهاية الخدمة.وتضمنت نتائج الربع السابق أثر إيجابي نتيجة اﻧﺧﻔاض ﻣﺻروف ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ 2.5 ﻣﻠﯾون ﷼ لم يتكرر في الربع الحالي.واﻧﺧﻔض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 6.7% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟمماثلة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ بانخفاض ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻹﯾرادات ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻘف اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺧدﻣﺎت والاشتراطات الأخرى وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة.وارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 6.4 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة المماثلة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ تسجيل حصة الشركة من مصاريف الطرح العام وارتفاع تكاليف الموظفين ومخصصات نهاية الخدمة وزيادة مصاريف الاستهلاك والإيجار للمباني الجديدة.ووفقا للبيان، ارﺗﻔﻌت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑإﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن وﻋﻘود اإﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ 3.64 مليون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ بالفترة المماثلة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.وﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ الإيرادات اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 2.6 ﻣﻠﯾون ﷼ نتيجة انخفاض المبالغ المستثمرة في مرابحات إسلامية وانخفاض ﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﺑﻣﺑﻠﻎ 1.06 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ.