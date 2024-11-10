شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمو العقارية» إلى 29.77 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سمو العقارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 3.9% إلى 29.77 مليون ريال، مقارنة بـ28.63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 78.5% نتيجة بقيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.
وتضمنت الأسباب: تحقيق إيرادات من الأعمال الإنشائية، وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 1.9 مليون ريال.
وانخفض صافي الربح بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الإيرادات الأخرى من 5.5 مليون ريال إلى صفر خلال الربع الحالي.
وقابل ذلك: ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10% وذلك لارتفاع الإيرادات الخاصة بتطوير المشاريع العقارية وإيرادات الأعمال الإنشائية.
ويعود ارتفاع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى: ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة لتحقق 216 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 10.3 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى لتبلغ 5.5 مليون ريال.
وقابل ذلك: ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية لتبلغ 10,5 مليون ريال مقارنة ب 8,2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 78.5% نتيجة بقيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.
وتضمنت الأسباب: تحقيق إيرادات من الأعمال الإنشائية، وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 1.9 مليون ريال.
وانخفض صافي الربح بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الإيرادات الأخرى من 5.5 مليون ريال إلى صفر خلال الربع الحالي.
وقابل ذلك: ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10% وذلك لارتفاع الإيرادات الخاصة بتطوير المشاريع العقارية وإيرادات الأعمال الإنشائية.
ويعود ارتفاع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى: ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة لتحقق 216 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 10.3 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى لتبلغ 5.5 مليون ريال.
وقابل ذلك: ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية لتبلغ 10,5 مليون ريال مقارنة ب 8,2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.