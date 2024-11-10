شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمو العقارية» إلى 29.77 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: تحقيق إيرادات من الأعمال الإنشائية، وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 1.9 مليون ريال.

وانخفض صافي الربح بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الإيرادات الأخرى من 5.5 مليون ريال إلى صفر خلال الربع الحالي.

وقابل ذلك: ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10% وذلك لارتفاع الإيرادات الخاصة بتطوير المشاريع العقارية وإيرادات الأعمال الإنشائية.

ويعود ارتفاع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى: ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة لتحقق 216 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 10.3 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى لتبلغ 5.5 مليون ريال.

وقابل ذلك: ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية لتبلغ 10,5 مليون ريال مقارنة ب 8,2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سمو العقارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 3.9% إلى 29.77 مليون ريال، مقارنة بـ28.63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 78.5% نتيجة بقيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.وتضمنت الأسباب: تحقيق إيرادات من الأعمال الإنشائية، وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 1.9 مليون ريال.وانخفض صافي الربح بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الإيرادات الأخرى من 5.5 مليون ريال إلى صفر خلال الربع الحالي.وقابل ذلك: ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10% وذلك لارتفاع الإيرادات الخاصة بتطوير المشاريع العقارية وإيرادات الأعمال الإنشائية.ويعود ارتفاع صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى: ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة لتحقق 216 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 10.3 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى لتبلغ 5.5 مليون ريال.وقابل ذلك: ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية لتبلغ 10,5 مليون ريال مقارنة ب 8,2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.