شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية»: أمانة جدة توافق على التنازل عن عقد تأجير 40 لوحة رقمية والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأوضحت الشركة أنها ستحقق إيرادات من سوق الإعلانات في مدينة جدة بشكل رئيسي من خلال شركتها التابعة، شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، والتي لديها تواجد كبير من خلال عقد إعلاني مع أمانة جدة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد من استثمار شركة فادن في إحدى الشركات والتي تمتلك عقدين رئيسين مع أمانة جدة، مما يخلق وفرة على أساس نظرية اقتصاديات الحجم من منظور التكلفة.

وأفادت بأن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو مليار ريال لمدة 10 سنوات.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية موافقة أمانة جدة بالتنازل عن عقد تأجير مواقع لتركيب 40 لوحة إعلانية من نوع شاشات رقمية على الجسور والأنفاق بمدينة جدة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 15 فبراير 2022، توقيع عقد تأجير مواقف لتركيب 40 لوحة إعلانية من نوع شاشات (رقمية) على الجسور والأنفاق بمدينة جدة.وأوضحت الشركة أنها ستحقق إيرادات من سوق الإعلانات في مدينة جدة بشكل رئيسي من خلال شركتها التابعة، شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، والتي لديها تواجد كبير من خلال عقد إعلاني مع أمانة جدة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد من استثمار شركة فادن في إحدى الشركات والتي تمتلك عقدين رئيسين مع أمانة جدة، مما يخلق وفرة على أساس نظرية اقتصاديات الحجم من منظور التكلفة.وأفادت بأن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو مليار ريال لمدة 10 سنوات.