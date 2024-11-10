الاقتصاد

«جرير»: بيع عمارة سكنية في المدينة المنورة بـ1.65 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جرير للتسويق إكمال صفقة بيع عمارة سكنية بالمدينة المنورة في حي الخزرج الأصفرين، الخميس الماضي، بإجمالي مبلغ 1.650.000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تفاصيل الصفقة، تشمل، بيع مبني (عمارة) سكني مقامة علي أرض ومساحته (303.61) متر مربع إلى محمد بن عبد الرحمن العقيل.

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وأضافت أن أسباب الصفقة: عدم حاجة الشركة لهذا المبني، متوقعة تحقيق ربح رأسمالي قدره 313.546 ريال خلال الربع الرابع من العام الحالي.
ونوهت باستخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة للأعمال التشغيلية بالشركة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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