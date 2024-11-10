شكرا لقرائتكم خبر عن «جرير»: بيع عمارة سكنية في المدينة المنورة بـ1.65 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جرير للتسويق إكمال صفقة بيع عمارة سكنية بالمدينة المنورة في حي الخزرج الأصفرين، الخميس الماضي، بإجمالي مبلغ 1.650.000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل الصفقة، تشمل، بيع مبني (عمارة) سكني مقامة علي أرض ومساحته (303.61) متر مربع إلى محمد بن عبد الرحمن العقيل.
وأضافت أن أسباب الصفقة: عدم حاجة الشركة لهذا المبني، متوقعة تحقيق ربح رأسمالي قدره 313.546 ريال خلال الربع الرابع من العام الحالي.
ونوهت باستخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة للأعمال التشغيلية بالشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل الصفقة، تشمل، بيع مبني (عمارة) سكني مقامة علي أرض ومساحته (303.61) متر مربع إلى محمد بن عبد الرحمن العقيل.
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ونوهت باستخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة للأعمال التشغيلية بالشركة.