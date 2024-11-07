شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أفالون فارما» إلى 3.87 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتأثرت الزيادة في إجمالي الربح إلى حد ما بزيادة في مصروفات البيع والتوزيع بقيمة 4.34 مليون ريال، والمصروفات العمومية والإدارية بقيمة 4 ملايين ريال، وخسارة إضافية من الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.5 مليون ريال.

وترجع هذه الزيادة في المصاريف بشكل رئيسي إلى التزام الشركة المستمر بالاستثمار بالمواهب وتطوير و أنشطة البيع والتسويق ومصاريف أخرى مرتبطة بتحقيق النمو.

وانخفض صافي الربح للربع الثالث من عام 2024م بنسبة -82.26% أو ما يعادل 17.94مليون ريال، وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

ويعود هذا إلى انخفاض مبيعات الربع الحالي مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 17.57 مليون ريال، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً من خلال انخفاض مصروفات البيع والتوزيع المستحقة للربع الحالي.

وبحسب البيان يعود ارتفاع صافي الربح بنسبة 71.59% من 20.42 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 35.04 مليون ريال في الفترة الحالية، بشكل رئيسي إلى النمو القوي في المبيعات وتحسن هامش الربح الإجمالي للشركة.

وكانت الزيادة في إجمالي الربح، والتي بلغت 36.94 مليون ريال، قد قابلها جزئياً زيادة في مصروفات البيع والتوزيع للشركة بشكل رئيسي بقيمة 9.8 مليون ريال، والمصروفات العمومية والإدارية بقيمة 9.44 مليون ريال وخسارة إضافية من الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.5 مليون ريال، مما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار بالمواهب وتطويرها وأنشطة البيع والتسويق ومصاريف أخرى مرتبطة بتحقيق النمو. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 34.4% إلى 3.87 مليون ريال، مقارنة بـ2.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح نتيجة زيادة بنسبة 36.63% في إجمالي الربح ليصل إلى 12.55 مليون ريال، وذلك بفضل النمو في أحجام المبيعات وتحسين تنوع الأصناف المباعة وتقليل تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة عبر زيادة الكميات المنتجة.وتأثرت الزيادة في إجمالي الربح إلى حد ما بزيادة في مصروفات البيع والتوزيع بقيمة 4.34 مليون ريال، والمصروفات العمومية والإدارية بقيمة 4 ملايين ريال، وخسارة إضافية من الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.5 مليون ريال.وترجع هذه الزيادة في المصاريف بشكل رئيسي إلى التزام الشركة المستمر بالاستثمار بالمواهب وتطوير و أنشطة البيع والتسويق ومصاريف أخرى مرتبطة بتحقيق النمو.وانخفض صافي الربح للربع الثالث من عام 2024م بنسبة -82.26% أو ما يعادل 17.94مليون ريال، وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.ويعود هذا إلى انخفاض مبيعات الربع الحالي مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 17.57 مليون ريال، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً من خلال انخفاض مصروفات البيع والتوزيع المستحقة للربع الحالي.وبحسب البيان يعود ارتفاع صافي الربح بنسبة 71.59% من 20.42 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 35.04 مليون ريال في الفترة الحالية، بشكل رئيسي إلى النمو القوي في المبيعات وتحسن هامش الربح الإجمالي للشركة.وكانت الزيادة في إجمالي الربح، والتي بلغت 36.94 مليون ريال، قد قابلها جزئياً زيادة في مصروفات البيع والتوزيع للشركة بشكل رئيسي بقيمة 9.8 مليون ريال، والمصروفات العمومية والإدارية بقيمة 9.44 مليون ريال وخسارة إضافية من الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.5 مليون ريال، مما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار بالمواهب وتطويرها وأنشطة البيع والتسويق ومصاريف أخرى مرتبطة بتحقيق النمو.