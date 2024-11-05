شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بي سي آي» إلى 10 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 10.4% إلى 10.02 مليون ريال، مقارنة بـ9.08 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع في المبيعات 7 ملايين ريال، رافقه ارتفاع في تكلفة المبيعات 5.7 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية 10 ملايين ريال (من ضمنها 5.2 مليون تمثل إضمحلال في قيمة الآلات و المعدات)، وزيادة أرباح بيع الأصول الثابتة 7.2 مليون ريال، وانخفاض في تكاليف التمويل 4.5 مليون ريال مع ارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة 1.6 مليون ريال.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع في المبيعات 10.4 مليون ريال، رافقه ارتفاع في تكلفة المبيعات 12 مليون ريال.
وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية 6 ملايين ريال (من ضمنها 5.2 مليون تمثل إضمحلال فى قيمة الآلات و المعدات)، وزيادة أرباح بيع الأصول الثابتة 7.1 مليون ريال وانخفاض طفيف بتكلفة التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع في المبيعات 9.4 مليون ريال، رافقه انخفاض في تكلفة المبيعات 1.4 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية 12 مليون ريال (من ضمنها 5.2 مليون تمثل إضمحلال في قيمة الآلات و المعدات)، وزيادة أرباح بيع الأصول الثابتة 7.4 مليون ريال، وانخفاض في تكاليف التمويل 10.7 مليون ريال مع ارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة 5.9 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع في المبيعات 7 ملايين ريال، رافقه ارتفاع في تكلفة المبيعات 5.7 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية 10 ملايين ريال (من ضمنها 5.2 مليون تمثل إضمحلال في قيمة الآلات و المعدات)، وزيادة أرباح بيع الأصول الثابتة 7.2 مليون ريال، وانخفاض في تكاليف التمويل 4.5 مليون ريال مع ارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة 1.6 مليون ريال.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع في المبيعات 10.4 مليون ريال، رافقه ارتفاع في تكلفة المبيعات 12 مليون ريال.
وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية 6 ملايين ريال (من ضمنها 5.2 مليون تمثل إضمحلال فى قيمة الآلات و المعدات)، وزيادة أرباح بيع الأصول الثابتة 7.1 مليون ريال وانخفاض طفيف بتكلفة التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع في المبيعات 9.4 مليون ريال، رافقه انخفاض في تكلفة المبيعات 1.4 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية 12 مليون ريال (من ضمنها 5.2 مليون تمثل إضمحلال في قيمة الآلات و المعدات)، وزيادة أرباح بيع الأصول الثابتة 7.4 مليون ريال، وانخفاض في تكاليف التمويل 10.7 مليون ريال مع ارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة 5.9 مليون ريال.