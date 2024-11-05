الاقتصاد

«دار المعدات»: ترسية منافسة مشروع بقيمة 101.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية المجموعة الثانية (نطاق الخرج ووادي الدواسر) بتجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ101.955 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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