شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية منافسة مشروع بقيمة 101.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية المجموعة الثانية (نطاق الخرج ووادي الدواسر) بتجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ101.955 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ101.955 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.