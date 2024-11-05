شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج» تتكبد خسائر بـ9.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تكبد الشركة مصروفات غير متكررة في الربع السابق.

وتعود أسباب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض المبيعات، وانخفاض حجم الإنتاج، وتكبد مصروفات غير متكررة، في المقابل تم تعويضها جزئيًا من خلال تخفيض المصروفات التشغيلية. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة نسيج العالمية التجارية للخسارة في الربع الثالث من 2024، مسجلة خسائر بقيمة 9.8 مليون ريال، مقابل أرباح بـ1.135 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب تحقيق خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وانخفاض حجم الإنتاج.ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تكبد الشركة مصروفات غير متكررة في الربع السابق.وتعود أسباب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض المبيعات، وانخفاض حجم الإنتاج، وتكبد مصروفات غير متكررة، في المقابل تم تعويضها جزئيًا من خلال تخفيض المصروفات التشغيلية.