خلال الربع الثالث 2024.. أرباح بنك البلاد ترتفع إلى 702.7 مليون ريال بنسبة 14%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 أرباح إلى 702.7 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024 مقابل 616.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 14 %

حيث بلغ إجمالي ربح العمليات 1.44 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2024م مقارنة مع 1.33 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 8.2 %.

ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، بسبب ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، صافي دخل الأتعاب والعمولات

فيما ارتفعت أرباح البنك إلى 2.01 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024 بنسبة قدرها 14%، مقارنة بـ 1.76 ملياريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023 ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6%،

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