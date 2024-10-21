شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «رعاية» إلى 60.18 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بنسبة 17.9% في الربع الثالث من 2024 إلى 60.189 مليون ريال، مقارنة بـ 73.38 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول الة، انخفض صافي الربح للربع الحالي بنسبة 18.0٪ ليصل إلى 60.2 مليون ريال مقارنة بـ 73.4 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي.

ويعود الانخفاض في صافي الربح إلى: ارتفاع نفقات التسويق لتعزيز اختراق السوق ودعم الحملات الإعلامية، وزيادة المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب بطء التحصيل.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع نفقات الإدارة العامة من الشركات التابعة الحالية والمكتسبة حديثًا، وانخفاض دخل التمويل للربع نتيجة انخفاض الودائع المتوسطة.

وشملت الأسباب: زيادة تكاليف الفائدة من التمويل الجديد ومرافق التأجير، وزيادة في ضريبة الزكاة للربع الحالي.

وتراجع هامش صافي الربح بنسبة 8.1 نقطة مئوية من 26.6٪ في الربع نفسه من العام الماضي إلى 18.5٪ في الربع الثالث من عام 2024.

وانخفض صافي الربح بنسبة 13.4٪ خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات كنسبة من الإيرادات نتيجة زيادة الإنفاق على المواد الاستهلاكية بسبب تنوع الحالات، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.2 نقطة مئوية.

وشملت الأسباب: زيادة ضريبة الزكاة للربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني، والتي تشمل عكس مخصصات الزكاة السابقة نتيجة لإكمال التقييمات النهائية، إضافة إلى أن خفض النفقات التشغيلية جزئيًا حدّ من انخفاض صافي الربح للربع الثالث.

وتحسن صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر) بنسبة 18.9٪ (210.9 مليون ريال ) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (177.4 مليون ريال ).

ويرجع ذلك إلى انخفاض نسبة تكاليف المبيعات إلى الإيرادات، مما أدى إلى تحسين امتصاص التكلفة.

وتحسن إجمالي الربح بنسبة 25.4٪ نتيجة لزيادة الإيرادات وانخفاض هامش تكلفة المبيعات، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 35.8٪ مقابل 33.6٪ في الفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى أن بالنسبة لمصروفات زكاة مفضلة نتيجة التقييمات النهائية الصادرة للفترة من 2019 حتى 2022. تم إتمام عملية الاستئناف وكانت القرارات لصالح الشركة، مما أدى إلى عكس المخصصات التي تم إجراؤها في السنوات السابقة.

وتضمنت الأسباب: زيادة دخل التمويل نتيجة ارتفاع متوسط الودائع.

ونوهت بتعويض هذه المكاسب جزئيًا نتيجة ارتفاع نفقات التسويق بسبب الحملات التسويقية الرقمية القوية لتحسين الحضور في السوق والوصول إلى جمهور أوسع.

وأفادت بزيادة تكاليف مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بسبب تعديل المؤشرات الاقتصادية وبطء معدلات التحصيل خلال الفترة الحالية، وارتفاع النفقات العامة والإدارية، وارتفاع تكاليف الفائدة نتيجة التمويل الجديد ومرافق التأجير.