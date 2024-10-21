شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية.. 100 جراحة نسائية بالمنظار بتقنية الشق الواحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مدينة الملك عبدالله الطبية، التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازاً طبيًا مميزًا في مجال جراحات الأورام النسائية، حيث تمكن الفريق الطبي المتخصص من إجراء 100 عملية باستخدام تقنية جراحية حديثة تعتمد على المنظار من خلال فتحة واحدة صغيرة.

وتعد هذه التقنية من الابتكارات الطبية المتقدمة التي تتيح إجراء الجراحة عبر شق واحد في السرة، لا يتجاوز حجمه 2 سم، بهدف استئصال الأورام السرطانية في الرحم والمناطق المجاورة.



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تقنيات مبتكرة



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه التقنية الجراحية المبتكرة تشمل استئصال الرحم، وقناتي فالوب، والمبيضين، وذلك من خلال فتحة صغيرة في منطقة السرة، مما يساهم في تحسين النتائج الجمالية للعمليات الجراحية ويقلل من الآثار الجانبية المرتبطة بالجراحة التقليدية.

كما شملت هذه العمليات أيضًا استئصال الأكياس من المبيض، التي قد يصل حجمها إلى 15 سم، واستئصال قناتي فالوب والمبيضين، بالإضافة إلى أخذ عينات تشخيصية من جدار البطن في حالات الإصابة بالأورام السرطانية، ومعالجة الالتصاقات التي قد تحدث داخل تجويف البطن.



فوائد صحية



أشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أن هذه التقنية المتقدمة تحقق العديد من الفوائد الصحية للمرضى، منها تقليل الألم بعد الجراحة وسرعة التعافي، حيث تمكّن معظم المرضى من مغادرة المستشفى في غضون 24 إلى 48 ساعة فقط بعد إجراء العمليات.

كما أكد التجمع أن هذه العمليات قد أجريت لما يقارب 100 مريضة دون حدوث أي مضاعفات تذكر، وهو ما يعزز من سمعة مدينة الملك عبدالله الطبية كمركز رائد في تقديم خدمات طبية متقدمة ذات جودة عالية.



وشدد تجمع مكة المكرمة الصحي على أن هذا الإنجاز يعكس حرص مدينة الملك عبدالله الطبية على استخدام أحدث التقنيات الجراحية العالمية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، بهدف تحسين جودة الحياة للنساء اللاتي يعانين من الأورام النسائية، وتحقيق التميز في مجال الرعاية الصحية على مستوى المملكة.