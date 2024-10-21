شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "مذيع التعليم" يختتم فعالياته لتعزيز مهارات الإعلام لدى طلاب جدة والان نبدء بالتفاصيل

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تعزيز الثقة

الدمام - شريف احمد - اختتم البرنامج التدريبي "مذيع التعليم"، الذي نفذته هيئة الإذاعة والتلفزيون - إذاعة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، استمر البرنامج لمدة خمسة أيام، واستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بهدف تعزيز مهاراتهم في الإلقاء والتقديم وصناعة المحتوى الإعلامي المؤثر.يُعد برنامج "مذيع التعليم" إحدى المبادرات الفريدة التي تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات من اكتساب مهارات إعلامية متقدمة، وهو نموذج ناجح للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعليم جدة. نُفذ البرنامج بشكل احترافي لتأهيل المشاركين وتدريبهم على إعداد وتقديم البرامج الإذاعية، بما يتماشى مع تطلعات العصر الحديث ويخدم رؤية المملكة 2030.وتلقى المشاركون تدريبًا متنوعًا على مهارات التحدث أمام الجمهور، التواصل الفعّال، وصناعة المحتوى الإعلامي المبدع، مما أسهم في تطوير قدراتهم وتوسيع مداركهم الإعلامية. وتمكن الطلاب من تقديم نماذج إذاعية حية أظهرت مهاراتهم المكتسبة، إلى جانب مساهمتهم في نشر الوعي بإنجازات الإدارة العامة للتعليم بجدة من خلال إعداد محتوى إعلامي يعزز الرسالة التعليمية.ومن أبرز مخرجات البرنامج تعزيز الثقة لدى الطلاب في التعامل مع وسائل الإعلام، مما يسهم في إعداد جيل من الإعلاميين الواعدين القادرين على تمثيل مؤسساتهم التعليمية بإتقان واحترافية.وأكد البرنامج أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والإعلامية لإثراء تجربة الطلاب وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات متعددة.تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تعكس حرص تعليم جدة على تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات، وتعزز قدراتهم بما يواكب متطلبات المستقبل.