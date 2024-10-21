شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.65 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي المكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.

وبحسب البيان، يعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وصافي مخصص / (عكس مخصص) الانخفاض في قيمة الاستثمارات، وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجار والمباني، ومصاريف العمليات الأخرى.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 13.5% في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي المكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.

ويرجع الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 16.0٪ في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل المتاجرة، وصافي المكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.

ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف الإيجار والمباني، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف العمليات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك الرياض في الربع الثالث من 2024 بنسبة 27%، إلى 2.654 مليار ريال، مقارنة بـ2.089 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي المكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.وبحسب البيان، يعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وصافي مخصص / (عكس مخصص) الانخفاض في قيمة الاستثمارات، وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجار والمباني، ومصاريف العمليات الأخرى.وارتفع صافي الدخل بنسبة 13.5% في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي المكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.ويرجع الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها.وارتفع صافي الدخل بنسبة 16.0٪ في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل المتاجرة، وصافي المكاسب / (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل توزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف الإيجار والمباني، قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف العمليات الأخرى.