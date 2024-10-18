أسعار النفط تغلق على ارتفاع عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، اليوم، لتتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات هبوط مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 74.45 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.67 دولار للبرميل.

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