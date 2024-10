شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة "REV IT UP" مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة رائدة في مجال رياضة السيارات تهدف إلى الانطلاق خارج النطاق المحلي إلى المحيط العربي، تنطلق بطولة "REV IT UP" مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي، حيث تُنظم مجموعة سباقات تأهيلية لسباق السرعة خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2024 في حلبة "Drift Home"، وذلك بإشراف نادي السيارات والرحلات المصري، الشريك والحاضن الرئيسي لرياضة السيارات في مصر بصفته الممثل الوحيد فيها للاتحادات الدولية للسيارات والدراجات النارية (FIA / FIM) والكارتينج .

وعُقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر النادي في 10 شارع قصر النيل بالقاهرة للإعلان عن هذة الخطوة الرائدة ممثلة فى بطولة "REV IT UP" مصر الشرق الأوسط لعام 2025 تنسيقاً مع نادي السيارات والرحلات المصري.

حضر المؤتمر محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس رؤوف جعفر، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السباقات، الأستاذ وائل عبد الجليل، نائب مدير عام النادي ومدير النشاط الرياضي.

كما حضر سامح عبد القوي، صاحب ومنظم عام بطولة "REV IT UP" مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات، إلى جانب مجموعة من أبطال السباقات المصريين المشاركين في المسابقات التأهيلية من فريق "REV IT UP Racing Team"، بالإضافة إلى ممثلي الرعاة الرسميين للبطولة داخل وخارج مصر، والعديد من الإعلاميين والصحفيين.

وأوضح محمد عسكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار دور النادي كممثل وحيد للاتحاد الدولي لرياضة السيارات في مصر، حيث يعمل النادي على دعم وتطوير جميع أطراف هذه الرياضة من منظِّمين ومتسابقين ومسؤولين عن إدارة وتأمين هذه السباقات، وذلك في بالتنسيق الإقليمي الذي بدأ به النادي للانتقال بالرياضة الى المستوى الإقليمي والدولي، ويأتي ذلك مواكبة مع احتفالات النادي بمرور مائة عام على إنشائه ، وأكد أن مجلس إدارة النادي بعد ان تجدد له لدورة 2024-2028، سيواصل المسيرة التى بدأها وسيسخر كل الجهود لدعم هذه الرياضة وتطويرها.

كما أشار سامح عبد القوي إلى أن هذا الحدث يُعَدُّ جزءًا من احتفال بطولة “REV IT UP” مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات بمرور 10 أعوام على تأسيسها، حيث بدأت منذ 10 سنوات بتنظيم مجموعة سباقات صغيرة محلية في مصر، ونجحت في التوسع تدريجيًا لتصبح واحدة من أكبر بطولات سباقات السيارات في المنطقة. البطولة الآن تشهد مشاركة متسابقين من دول عربية متعددة مثل الأردن، عمان، السعودية ، وتونس، الكويت، العراق ، سوريا ، نيجيريا ، اليابان ، لبنان ، ليبيا ، فلسطين و السودان بالاضافة الى مشاركة من دولة ايرلندا حيث يسهم هذا التنوع في تعزيز التنافسية ويعكس نجاح البطولة في استقطاب أفضل السائقين من العالم العربي ، والبطولة تُنظَّم بشكل مستمر على مدار العام، وتشمل جولات متنوعة من سباقات السرعة والدريفت، حيث يُقدَّم الدعم للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وتطورت بشكل ملحوظ على مدار السنوات، حيث نظمت أكثر من 100 جولة سباق مختلفة، مما يؤكد على التزام القائمين عليها بتطوير رياضة السيارات في مصر والعالم العربي وبالتعاون والدعم الكامل مع ممثل الاتحاد الدولى لهذه الرياضة فى مصر نادى السيارات والرحلات المصرى وكذلك وزارة الشباب والرياضة ، وأكد ان البطولة لا تقتصر فقط على السباقات، بل تشمل فعاليات مصاحبة لجذب الجماهير وتعزيز ثقافة رياضة السيارات، وتتعاون مع عدد من الجهات الراعية المرموقة محليًا ودوليًا لضمان تنظيم البطولات على أعلى مستوى من الجودة.