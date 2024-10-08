هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 65ر 471 نقطة، أو ما يعادل 2ر1 %، ليصل إلى 09ر38861 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 38ر42 نقطة، أو ما يعادل 55ر1 %، ليصل إلى 01ر2697 نقطة.

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