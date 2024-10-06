شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 530 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، بلغت نحو 530.5 مليار جنيه.

رانيا المشاط: 530 مليار جنيه استثمارات عامة لتنمية شبه جزيرة سيناء منذ 2014/ 2015

تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حجم الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية المُيسرة الموجهة لتنمية شبه جزيرة سيناء، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، بلغت نحو 530.5 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تعد محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لـما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد الـمصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية وبشرية، مشيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الـماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الـمُقدمة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل لـمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.

وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في عام 23/2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.

رئيس "المحطات النووية" يعلن نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الـ3 بالضبعة



شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر لعام 2024 بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة للمحطات النووية بجمهورية مصر العربية في ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

ونظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسي فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، أعطى خلالها الدكتور أمجد الوكيل الضوء الأخضر للمقاول العام الروسي المٌنفذ للمحطة شركة "أتوم ستروي إكسبورت" لبدء الأعمال، وذلك بحضور قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي شركة "أتـوم ستروي أكسبورت" وفريقي العمل من كلا الجانبين.

وزير الإسكان يتابع مع شركة "سيتى إيدج" تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالعلمين



عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة سيتى إيدج، مقترحات منح حوافز لتشغيل المحال التجارية طوال العام، بالمحاور الرئيسية والمدينة التراثية وغيرها من المناطق بمدينة العلمين الجديدة، بدلاً من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة، مدينة صالحة للحياة طوال العام، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال، من خلال توفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

وزير الاستثمار يلتقى رئيس ماجنوم العقارية لاستعراض مشروعها بالعاصمة الإدارية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية" الذراع العقاري لمجموعة روابي القابضة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء المشروعات الاستثمارية المقبلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما مشروع برج "فوربس إنترناشيونال تاور" أول برج هيدروجيني خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم وباستثمارات تبلغ مليار دولار.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركة لإنشاء هذا المشروع الهام الذي سيمهد لمرحلة جديدة من التطور بالقطاع العقاري المستدام، مشيداً بجهود الشركة في جذب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا المشروع.

كما استعرض «الخطيب» نشاط الشركة في السوق المصري وسبل زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى تشجيع الدولة للمستثمرين وتوفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.