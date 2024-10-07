شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الدولة الثالثة لـ"اتصالات" و 34 لـ"فودافون" في تقديم الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غدا الإثنين، عن منح شركات الاتصالات الثلاثة "اورنج" و"فودافون" و"اتصالات مصر" &e، رخص الجيل الخامس للمحمول مقابل أكثر من 100 مليون دولار لكل شركة لتصبح كل شركات المحمول الأربعة في مصر لديها تراخيص تقديم الخدمة.

وتمتلك شركات المحمول الأجنبية العاملة في مصر، تجارب في تقديم خدمات الجيل الخامس في أسواق إقليمية ودولية حيث تقدم فودافون خدمات الجيل الخامس في 18 دولة حول العالم بحصولها على الرخصة في مصر ستصبح 34 في القائمة، فيما تقدم اتصالات من إي اند الخدمة في دولتي الإمارات والسعودية من بين 20 دولة تعمل بها، كما تقدم اورنج الخدمة في أسواق عديدة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، قد حصلت على رخصة الجيل الخامس للمحمول مقابل 150 مليون دولار وتمتد لـ 15 عاماً.