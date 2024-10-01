شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة مركز إكسبرس جديد للرجال في مدينة الرياض، أمس الإثنين.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يقع المركز على طريق حمزة بن عبدالمطلب، حي الحزم، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يقع المركز على طريق حمزة بن عبدالمطلب، حي الحزم، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.