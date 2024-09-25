شكرا لقرائتكم خبر عن 19 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية للسعودية خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 78.4% في نفس الفترة، فيما ارتفعت الصادرات السلعية

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وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يوليو 2024م بنسبة 12.6 % وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 25.4% عن شهر يوليو 2023م. ارتفاع الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6.5 % كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13.0%، كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 98.8 بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 1.8 % بالمقارنة مع يونيو 2024م.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يوليو 2024م وبلغت 33.7% مقابل 31.9% في شهر يوليو 2023م وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية والذي بلغ (19.0%) مقابل الارتفاع في الواردات والذي بلغ (12.6%) خلال هذه الفترة.

وتعد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 25.8 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر يوليو 2023م بنسبة %1.3، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 25.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 6.5% عن شهر يوليو 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.5% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 34.2% عن شهر يوليو 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 14.6% من إجمالي الواردات والتي ارتفعت بنسبة 3.3% عن شهر يوليو 2023م. الصين الشريك الرئيس في التجارة السلعية تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة السلعية، وقد شكلت ما نسبته 13.9% من إجمالي الصادرات السلعية في شهر يوليو 2024م تليها كوريا الجنوبية بنسبة %10.3 من إجمالي الصادرات السلعية، ثم اليابان بنسبة 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية.

وكانت كل من الهند والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وتايوان، ومصر، ومملكة البحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.

وبلغ مجموع صادرات المملكة السلعية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 68.1% من إجمالي الصادرات السلعية.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة، وقد شكلت ما نسبته 25.4% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2 % من إجمالي الواردات، ثم ألمانيا بنسبة 5.1% من إجمالي الواردات.

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والهند وإيطاليا، واليابان وكوريا الجنوبية، ومصر، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 61.8% من إجمالي الواردات. أهم خمسة منافذ جمركية للواردات يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 30.3% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.7%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.7 % ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.7%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.2%.

وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.6% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة. الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية للسعودية -شاملة إعادة التصدير- ارتفاعا بنسبة 19% في شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 6.5%.وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 78.4% في نفس الفترة، فيما ارتفعت الصادرات السلعية السعودية في شهر يوليو 2024م بنسبة 2.0% عن الشهر ذاته من العام الماضي.وجاء ذلك بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.1%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.0% في شهر يوليو 2023م إلى 73.1% في شهر يوليو الماضي.وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يوليو 2024م بنسبة 12.6 % وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 25.4% عن شهر يوليو 2023م.بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6.5 % كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13.0%، كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 98.8 بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 1.8 % بالمقارنة مع يونيو 2024م.وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يوليو 2024م وبلغت 33.7% مقابل 31.9% في شهر يوليو 2023م وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية والذي بلغ (19.0%) مقابل الارتفاع في الواردات والذي بلغ (12.6%) خلال هذه الفترة.وتعد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 25.8 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر يوليو 2023م بنسبة %1.3، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 25.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 6.5% عن شهر يوليو 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.5% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 34.2% عن شهر يوليو 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 14.6% من إجمالي الواردات والتي ارتفعت بنسبة 3.3% عن شهر يوليو 2023م.تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة السلعية، وقد شكلت ما نسبته 13.9% من إجمالي الصادرات السلعية في شهر يوليو 2024م تليها كوريا الجنوبية بنسبة %10.3 من إجمالي الصادرات السلعية، ثم اليابان بنسبة 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية.وكانت كل من الهند والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وتايوان، ومصر، ومملكة البحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.وبلغ مجموع صادرات المملكة السلعية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 68.1% من إجمالي الصادرات السلعية.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة، وقد شكلت ما نسبته 25.4% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2 % من إجمالي الواردات، ثم ألمانيا بنسبة 5.1% من إجمالي الواردات.وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والهند وإيطاليا، واليابان وكوريا الجنوبية، ومصر، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 61.8% من إجمالي الواردات.يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 30.3% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.7%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.7 % ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.7%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.2%.وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.6% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.