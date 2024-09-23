هل ينوي نجيب ساويرس شراء منجم السكري؟.. رجل الأعمال يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على استحواذ شركة «أنجلو جولد أشانتي» على شركة «سنتامين»، المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب بنحو 2.5 مليار دولار.

وقال «ساويرس»، في تصريحات لـ «العربية Business»، إنه قدم عرضًا في السابق إلى «سنتامين» للاستحواذ على حصة في منجم السكري، ولكن الصفقة لم تكتمل.

وعن وجود مساعٍ أخرى لديه لشراء حصة في منجم السكري، قال رجل الأعمال إن شركة «سنتامين» قبلت عرض استحواذ شركة «أنجلو جولد أشانتي» عليها، وبالتالي أصبح الموضوع منتهيًا بالنسبة إليه.

وأضاف ساويرس: «طبعا كنت عايز استحوذ على حصة من الشركة، لأن أنا راجل مصري والشركة بتعمل في مصر، كان هيبقى في فائدة»، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدم إلى «سنتامين» للاستحواذ على منجم السكري كان كبيرًا جدًا.