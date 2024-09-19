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«المعمر» توقع عقدا مع «كهرباء السعودية» بـ93.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عقد تقديم تحسين البنية التحتية للشبكة والتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد بقيمة 93.725 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها أثرا ماليا إيجابيا يبدأ من الربع الأول من عام 2025.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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