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«مسك» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الإنماء بـ100 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) على تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر بقيمة 110% من قيمة التسهيلات.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل والضمانات البنكية. (ضمانات حسن تنفيذ وأداء وضمانات دفعات مستلمة مقدما).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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