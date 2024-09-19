شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الإنماء بـ100 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.