شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل تستلم خطاب الاحتساب الزكوي لسداد فروقات بـ 61 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي استلامها خطاب الاحتساب الزكوي النهائي بناءً على القرار الصادر من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمركية عن الأعوام من 2015 إلى 2018 والمطالبة بسداد الفروقات والبالغة مبلغ وقدره 61.05 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن المطالبة محل الاعتراض كانت مبلغ قدره 185.56 مليون ريال.

وذكرت أن الشركة لديها المخصصات الكافية لسداد مبالغ الفروقات النهائية التي تم احتسابها، ولا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.