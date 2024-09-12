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الزامل تستلم خطاب الاحتساب الزكوي لسداد فروقات بـ 61 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي استلامها خطاب الاحتساب الزكوي النهائي بناءً على القرار الصادر من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمركية عن الأعوام من 2015 إلى 2018 والمطالبة بسداد الفروقات والبالغة مبلغ وقدره 61.05 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن المطالبة محل الاعتراض كانت مبلغ قدره 185.56 مليون ريال.
وذكرت أن الشركة لديها المخصصات الكافية لسداد مبالغ الفروقات النهائية التي تم احتسابها، ولا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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