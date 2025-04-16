ميرنا وليد - بيروت - وقع البطل السابق للفورمولا I مايكل شوماخر أحرف إسمه على خوذته من أجل جمع المال لجمعية خيرية بإسم جاكي ستيوارت وهو سائق فورمولا قديم يترأس جمعية خيرية لمحاربة مرضى الألزهايمر وتتولى الجمعية تقديم المساعدات لدعم الأبحاث الطبية وهو مرض تعاني منه زوجته. وكانت كورينا زوجة مايكل شوماخر الى جانبه وساعدته على توقيع أحرف إسمه MS على الخوذة التي كان يلبسها يوم حادث التزلج المشؤوم منذ 12 سنة سبق أن وقع عليها أبطال العالم السابقين للفورمولا وقُدمت في السباق في البحرين.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 12 سنة من الحادث المأساوي مايكل شوماخر يقوم بهذه المبادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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