عائلة تزور يزيد الراجحي في المستشفى وهذه قصتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدث سائق الراليات يزيد الراجحي عن العائلة التي اهتمّ برعايتها منذ ١٠ سنوات، قائلا عبر صفحته الخاصة وهو في المستشفى: "زارتني أم وبناتها وهي وحيدة وعندها خمس ابناء وكلهم أعمارهم في العشرين وكلهم معاقين يعني تخيلوا الأم قايمة فيهم بكل شي يعني سبحان الله اللي يشوف المصائب تهون قلت انا لو اجلس كذا عشر سنين اني بخير وطيب".



وكان تحدث الراجحي عن تفاصيل الحادث الذي تعرّض له مؤخرا، قائلا: "اول شي انا زعلان من الحادث لان الحادث صار بالضبط زي لما تكون ماسك طريق ولهيت تناظر جوالك وصدمت، وانا ما كنت مسرع احنا ضعنا من طريق الرالي إلا صدمنا بعبارة زي الحفرة جوا".