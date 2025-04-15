أول تعليق من ليلى أحمد زاهر بعد عقد قرانها على هشام جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:21 مساءً - وسط أجواء من البهجة والدفء، احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر مساء أمس بعقد قرانها على المنتج والفنان هشام جمال بأحد الأماكن الأثرية بالقاهرة، في حفل عائلي أنيق حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ليلى أحمد زاهر توثق مقتطفات من عقد قرانها

وثَّقت ليلي أحمد زاهر جانباً من عقد قرانها، من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت بكلمات مقتضبة حملت الكثير من المشاعر، قائلة: "لقد عقدنا قراننا أخيرًا".

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وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، إلى جانب رسائل التهنئة من زملاء الوسط الفني، الذين عبروا عن سعادتهم بالخبر وتمنياتهم للعروسين بحياة سعيدة ومستقبل مزدهر، ولعل من أبرزها تهنئة والدها الفنان أحمد زاهر الذي علق قائلاً: "مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم و يهنيكم و يبعد عنكم العيون".

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أحمد زاهر في حالة من التأثر

ودخل الفنان أحمد زاهر في حالة من التأثر الشديد لحظة عقد قران ابنته، جعلت دموعه تنهمر من عيناه، ووثق هذه اللحظة المؤثرة الفنان محمد جمعة عبر مقطع فيديو قصير بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق بالقول: "العروسة القمر دي، بنت أخويا أحمد زاهر، فرحة قلبي ما تتوصفش مبرررروك".

جدير بالذكر أن هشام جمال وليلى أحمد زاهر احتفلا بـ"خطوبتهما" قبل عام تقريبًا، وسط أجواء عائلية. وكان ظهورهما الأخير في رمضان 2025 من خلال المشاركة في حملة إعلانية لإحدى الشركات العقارية.

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