منى زكي تفوز بجائزة الامتياز عن “رحلة 404”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة المصرية منى زكي عن سعادتها الكبيرة وفخرها بعد فوزها بجائزة الامتياز في التمثيل عن دورها في فيلم “رحلة 404″، ضمن فعاليات الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي تُعد من أعرق التظاهرات السينمائية في مصر.

وعلّقت منى عبر حسابها على “إنستغرام” بكلمات مؤثرة جاء فيها: “فخورة وممتنة جدًا لمنحي جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، واختيار فيلم (الرحلة 404) كأفضل فيلم… مبروك لكل الزملاء، المخرج الكبير هاني خليفة وفريق الإنتاج”.

“رحلة 404”.. نجم الدورة الـ51

وشكّل فيلم “رحلة 404” حضوراً لافتاً في المهرجان، بعد أن حصد 6 جوائز دفعة واحدة، أبرزها:

جائزة الامتياز في التمثيل لـ منى زكي

لـ منى زكي جائزة أفضل إخراج لـ هاني خليفة

لـ هاني خليفة جائزة أفضل سيناريو لـ محمد رجاء

لـ محمد رجاء جائزة أفضل تصميم أفيش لـ محمد داخلي

لـ محمد داخلي جائزة أفضل ملابس لـ مروة عبد السميع

لـ مروة عبد السميع جائزة أفضل فيلم، والتي تسلمها المنتجان محمد حفظي وشاهيناز العقاد

ومن المقرر أن تُوزع الجوائز في حفل رسمي يوم 22 أبريل الجاري في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، وضيفة شرف المهرجان الفنانة ليلى علوي، ومدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان.

أبطال الفيلم وقصته

يشارك في بطولة “رحلة 404” نخبة من أبرز نجوم الدراما والسينما المصرية، منهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر البطلة غادة لأداء فريضة الحج، حيث تواجه مأزقاً حرجاً يدفعها للتواصل مع أشخاص من ماضٍ مؤلم كانت قد قررت نسيانه، في محاولة لتأمين مبلغ مالي كبير. لكن رحلة جمع المال تتحول إلى منعطف خطير يُهدد بتغيير حياتها بالكامل.

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة تضاف إلى سجل منى زكي الفني، وتأكيدًا على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات التمثيل في الوطن العربي.