للراقصة دينا شقيقة منقبة.. وهذه طبيعة علاقتهما

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المعتزلة ريتا طلعت، شقيقة الراقصة المصرية دينا المنقبة عن ذكرياتها مع شقيقتها منذ الطفولة، بأول ظهور إعلامي لها بعد سنوات من الإعتزال.



وأكدت ريتا أنها ودينا لا تفترقان أبداً من الطفولة حتى الآن، وعلاقتهما قوية ومتينة ولا يوجد ما يمكن أن يعكرها، وأكملت: "عشت مع دينا لسنوات، ومررنا معاً بمشاكل وأزمات إلى أن افترقنا في طريقة الحياة نفسها، وذلك بحكم تغير أفكارنا وتوجهاتنا بشكل عام، ولكنها ما زالت في نظري الإنسانة الحنونة البارة بأهلها، وبمن حولها".

وقد أحرجت ريتا دينا مباشرة على الهواء، إذ أكدت أنها لم تشاهد مسلسل "إش إش" ودورها فيه، وأكدت أنها في رمضان تتفرغ لأداء الصلوات والعبادات خلال شهر رمضان.