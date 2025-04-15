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هذه الهواية المفضلة للأميرة رجوة الحسين وهي تتقنها بحرفية

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  • هذه الهواية المفضلة للأميرة رجوة الحسين وهي تتقنها بحرفية 1/3
  • هذه الهواية المفضلة للأميرة رجوة الحسين وهي تتقنها بحرفية 2/3
  • هذه الهواية المفضلة للأميرة رجوة الحسين وهي تتقنها بحرفية 3/3

ميرنا وليد - بيروت - الفروسية في تاريخ العرب مرادف للقوة والشجاعة وركوب الخيل كانت حاجة منذ آلاف السنوات وأصبحت محببة للنساء والرجال وتستهوي الأمراء والأميرات العرب.

ومن أفراد العائلة المالكة الهاشمية الذين تستهويهم هذه الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله وهي تحبها وتمارسها منذ طفولتها حتى بلوغها سن الرشد.
الهواية المفضلة للأميرة رجوة هي الفروسية وهي تُتقنها بحرفية عالية. الأميرة رجوة هي إبنة رجل الأعمال السعودي خالد السيف ونشأت في المملكة العربية وتابعت دراسة الهندسة في جامعة سيراكوز في الولايات المتحدة.

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MO Nasa

MO Nasa

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